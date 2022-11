Celebrata al teatro Circus la giornata contro la violenza sulle donne

È stata celebrata ieri sera, al teatro Circus, la giornata contro la violenza sulle donne con una serata spettacolo cui ha partecipato Irene Grandi, che ha rilasciato un’intervista sul tema e ha poi tenuto un mini set delle sue canzoni più conosciute. Sono inoltre salite sul palco la conduttrice televisiva Alda D’Eusanio e l'attrice Tiziana Di Tonno.

Tra il pubblico c'erano il sindaco Carlo Masci, l'assessore al disagio sociale Nicoletta Di Nisio, il consigliere comunale Berardino Fiorilli, il prefetto Giancarlo Di Vincenzo e l’assessore comunale alle politiche sociali, Adelchi Sulpizio. Inoltre la polizia di stato è stata rappresentata dal commissario capo Manuela Carulli e dal vice ispettore Marina Berardocco del compartimento polpost di Pescara.

L'assessore Sulpizio ha dichiarato: "Ho voluto coinvolgere in modo massiccio le associazioni e la cittadinanza affinché potessimo dire tutti, a gran voce, per 365 giorni l’anno, “No alla violenza sulle donne”. Non ci si ricorda solo il 25 novembre di contrastare questo triste fenomeno, ma la soglia di attenzione deve essere alta tutto l’anno. Per questo motivo le iniziative organizzate dalle associazioni si svolgeranno nei mesi di novembre e dicembre, con richiami e approfondimenti durante l’anno".

Per Sulpizio, "la prevenzione è fondamentale per contrastare la violenza di genere, e per questo ho invitato molte associazioni in questo progetto, molte delle quali hanno risposto con entusiasmo. Proprio per la prevenzione sono fondamentali il centro anti violenza Ananke e il centro ascolto uomini maltrattanti - Itinere, che ogni giorno forniscono supporto alle donne e compiono un’azione sinergica di supporto alle donne vittime di violenza. Un caloroso ringraziamento va a tutte le associazioni e ai portatori d’interesse, oltre che allo staff delle politiche sociali che hanno reso possibile la realizzazione e la diffusione di tutte le iniziative".