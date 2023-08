Gianni Morandi premiato dal Comune di Popoli in ricordo di un suo vecchio concerto

Gianni Morandi è stato premiato dal Comune di Popoli, martedì 29 agosto, in ricordo di un suo vecchio live tenuto 60 anni fa in paese. L'occasione è stata data dalla tappa aquilana del tour estivo "Go! Gianni Go!", che proprio questa sera farà tappa nel piazzale della Basilica di Collemaggio. Già ieri il cantante era nel capoluogo di regione per effettuare le prove, e così il sindaco Moriondo Santoro e l'assessore comunale Mario Lattanzio ne hanno approfittato per raggiungerlo, regalandogli due libri: uno su Popoli e l'altro sull'Abruzzo.

"Visto che si è ricordato del concerto fatto tanti anni fa a Popoli, nel teatro comunale, abbiamo voluto omaggiarlo con un ricordo della nostra Città e della nostra bellissima regione", si legge sulla pagina Facebook del Comune di Popoli. "Gianni, che dimostra in ogni occasione di essere un grandissimo artista, ci ha fatto una promessa...".

Di quale promessa si tratta? Presto detto: "A breve ci sarà la cerimonia per cambiare il nome di Popoli in Popoli Terme - spiega l'assessore Lattanzio a IlPescara.it - e abbiamo invitato Morandi a venire a Popoli anche per celebrare la sua esibizione al teatro comunale nei primi anni '60, di cui si ricordano ancora oggi tanti nostri concittadini. Confidiamo che possa farci questa sorpresa perché lo abbiamo visto propenso: è rimasto contento di questo incontro e speriamo dunque di riuscire a fargli fare una visita a Popoli. Gianni ci è sembrato una persona molto alla mano: non è, insomma, uno che si atteggia nonostante il suo status".

Ma com'è nata l'idea di incontrarlo? "Qualche giorno fa - spiega Lattanzio - è uscito un articolo in cui Morandi parlava dell'Abruzzo e citava Popoli perché qui, appunto, aveva fatto un concerto agli albori della sua carriera. Così, sfruttando il fatto che ieri si trovava già all'Aquila per fare le prove, abbiamo chiesto di poter avere un colloquio, e lui ha accettato: è stato gentile, abbiamo parlato di varie cose e gli abbiamo consegnato un ricordo di Popoli e dell'Abruzzo. Oltre a essere un grande artista, si è dimostrato molto disponibile. Ora lo aspettiamo in paese".