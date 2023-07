Giada Serraiocco vince a Caramanico Terme la finalissima del Festival della Melodia [FOTO]

È stata Giada Serraiocco a trionfare nella finalissima del Festival della Melodia che si è svolta in piazza Conti a Caramanico Terme con il brano inedito dal titolo "I trucchi degli dei".

L'artista, di origini teatine, è stata premiata dal sindaco Luigi De Acetis e dal presidente di giuria, il polistrumentista Andrea Pelusi.

A presentare la serata è stato Maurizio Tocco, già vincitore della kermesse canora, e la modella Barbara Di Marco.

Tra gli ospiti la cantautrice italo-canadese Dia e l'artista ucraina Olena Bielousova. Applausi a scena aperta sono stati riservati anche alla detentrice del titolo Sofia Bevilacqua, al barzellettiere Valerio Basilavecchia e allo stesso showman Maurizio Tocco che si è esibito al termine anche con il suo ultimo lavoro discografico dal titolo "E dammi un bacio prima di dormire". I premi della giuria e della critica hanno visto la meritata passerella per l'artista partenopeo Genny Cusopoli e per l'abruzzese Silvia Chiulli. Hanno sfiorato il podio anche Janis Scatena, Sara Lonzi, Simone D'Annibale, Ilenia Di Marino e Giuliana Marinelli. «Caramanico Terme è stata la capitale della buona musica almeno per un giorno e di questo siamo molto soddisfatti», dice alla fine il primo cittadino De Acetis, «abbiamo inserito il Festival della Melodia nel cartellone degli eventi estivi per un evento che vorremmo sicuramente ripetere anche in futuro. La gara è stata di livello assoluto con artisti di qualità che avranno un futuro assicurato».