Geolier e Sfera Ebbasta a cena in un ristorante dei colli [FOTO]

Non è passata inosservata la "visita" in città (seppur soltanto per ragioni culinarie) di due idoli musicali dei più giovani, cioè Sfera Ebbasta e Geolier, che qualche sera fa hanno cenato in un ristorante di largo Madonna dei 7 Dolori: "La Terrazza Verde". È stato lo stesso locale dei colli a dare la notizia, pubblicando sulla sua pagina Facebook alcune fotografie che ritraggono i due cantanti, corredate da questo breve post:

"Anche Sfera e Geolier hanno scelto il nostro giardino per rifocillarsi prima e dopo i loro concerti!".

Geolier e Sfera Ebbasta si trovavano in zona per partecipare allo Shock Wave Festival, manifestazione che si è tenuta durante lo scorso weekend a Francavilla al Mare. A tale proposito Filippo Ricagni, co-ideatore dello Shock Wave Festival, ha commentato: "Shock Wave si caratterizza sempre di più per raggiungere un target giovane, diventando un punto di riferimento dell'offerta di intrattenimento abruzzese per i millenials e la generazione Z. Abbiamo scommesso su una zona, quella della spiaggia di via Tosti, che è risultata attrattiva ed accogliente per grandi personaggi. L’obiettivo è rimanere uno dei punti di riferimento della costa abruzzese per le sonorità più in voga nella generazione Z".