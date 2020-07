I genitori di Alessandro Di Nino a "La vita in diretta": "Vogliamo sapere la verità"

I genitori di Alessandro Di Nino sono stati intervistati oggi pomeriggio a "La vita in diretta", in onda su Raiuno. La madre e il padre del 21enne pescarese, spirato sabato mattina nel reparto di rianimazione dell'ospedale 'Spirito Santo' dopo essere stato trovato agonizzante e ferito in una stanza d'albergo, hanno chiesto di sapere la verità su come è morto loro figlio.

È stata una testimonianza molto toccante, da parte di due persone ovviamente straziate dal dolore. E proprio durante la giornata odierna sono stati celebrati, nella chiesa di Nostro Signore Gesù, i funerali di Alessandro. Ieri l'autopsia aveva chiarito come il decesso del giovane non fosse sopraggiunto per le ferite riportate alle gambe, ma a causa dell'assunzione di sostanze stupefacenti.