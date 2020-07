Giovane ferito e poi morto a Pescara: oggi l'ultimo saluto ad Alessandro Di Nino

Si terranno oggi 29 luglio alle 17,30 i funerali di Alessandro Di Nino, il giovane 21enne di Pescara morto sabato mattina nel reparto di rianimazione dell'ospedale dopo essere stato trovato agonizzante e ferito in una stanza d'hotel lungo la riviera sud. L'ultimo saluto avverrà nella chiesa di Nostro Signore Gesù in piazza Alcyone.

La famiglia, infatti, ha avuto il nulla osta per le esequie dopo l'autopsia che è stata effettuata ieri e che ha chiarito come il decesso non sia avvenuto a causa delle ferite alle gambe che il giovane aveva al momento della tragedia, ma a causa dell'assunzione di stupefacenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Probabilmente il ragazzo si è ferito alle gambe con dei vetri di una finestra che lui stesso avrebbe rotto. Il medico legale ha anche effettuato prelievi istologici e prelievi per l'esame tossicologico.