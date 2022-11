Merlino è scomparso da un mese, l'appello disperato della padrona per riportare a casa il suo amato gatto

Manca da casa da oltre un mese Merlino, ma la sua padrona non si arrende e continua a cercarlo nella speranza di trovare chi voglia darle una mano, anche solo segnalando l'avvistamento del suo amato gatto.

Simil certosino Merlino ha dieci anni e non è abituato a vivere fuori casa, come si legge anche nei post diffusi sui social. La sua particolarità è una macchia nera sul naso e sulla bocca. Ha la coda lunga e il mantello grigio. Melino si è perso il 19 ottobre nella zona tra via D'Avalos e via Cerulli non lontano dalle scuole e gli uffici postali, ma visto il tempo passato non è escluso che possa essersi allontanato.

La richiesta è, nel caso fosse trovato, di metterlo se possibile in sicurezza e chiamare subito il 347 5406551. Aiutiamo Merlino a tornare a casa.