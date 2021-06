Tre gattini meravigliosi cercano casa, aiutiamoli a trovare una famiglia

Si trovano in provincia di Pescara. Per informazioni sull'adozione è possibile telefonare al 391/1060752. Ecco tutti i dettagli

Tre gattini meravigliosi cercano casa. Sono tre maschietti, tra di loro fratelli, e hanno circa due mesi. Saranno ceduti già spulciati e sverminati. Aiutiamoli, dunque, a trovare una famiglia.

Per chi fosse interessato, questi mici sono visibili in provincia di Pescara anche se per buona adozione possono raggiungere altre località fuori dall'Abruzzo. Per informazioni è possibile telefonare al numero di cellulare 391/1060752.