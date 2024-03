A Cepagatti approvata l'istituzione del garante per la disabilità e quello per l'infanzia e i bambini

È stata approvata all'unanimità in consiglio comunale a Cepagatti l'istituizione del garante per la disabilità e del garante per l'infanzia e i bambini.

«Questa amministrazione, guidata dal sindaco Gino Cantó, sta lavorando per implementare l'accessibilità e i servizi di tutti i cittadini, in particolare dei i più fragili», dice il vicesindaco delegato al Sociale Annalisa Palozzo.

Che poi aggiunge: «Nello scorso anno oltre 310mila euro del nostro bilancio sono stati dedicati ai servizi per i cittadini disabili tra questi: trasporti verso centri di riabilitazione o cura, assistenza scolastica, assistenza domiciliare, colonie marine, compartecipazione nelle rsa e lungodegenze, compartecipazioni socio sanitarie. Moltissime sono le iniziative inoltre rivolte ai bambini e l'infanzia una tra tutte l'attivazione di un punto lettura dedicato agli 0-6 anni, campus, colonie e tante iniziative per i più piccoli ma vogliamo migliorare sempre più i servizi e la partecipazione democratica alla cosa pubblica prevedendo l' istituzione di due figure di riferimento per i disabili e l'infanzia. Ci auguriamo che l'iniziativa del nostro e di altri comuni sia da stimolo anche per la Regione Abruzzo di volersi attivare nell'istituzione del garante dei disabili regionale» .