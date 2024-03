L'Anas avvia i lavori per la galleria San Silvestro: da metà marzo intanto il pedaggio autostradale sarà gratuito

I lavori sulla galleria San Silvestro sono ufficialmente partiti. L'Anas lo ha comunicato via Pec al Comune di Francavilla al Mare. Saranno necessari 120 giorni per portare a termine gli interventi.

Come riporta ChietiToday, nel frattempo per quanto riguarda la questione dell'agevolazione del pedaggio gratuito tra Chieti (Pescara ovest) e Francavilla al Mare (Pescara sud) la convenzione con Aspi (Autostrade) verrà firmata entro la metà di marzo.

Il sindaco francavillese, Luisa Russo ha così annullato la manifestazione prevista di protesta prevista per lunedì 4 marzo.

"Il risultato è stato raggiunto, e se è bastato l'annuncio di una protesta per muovere le acque, allora ben venga il rumore della democrazia. Vogliamo ringraziare tutte le persone che abbiamo sentito vicine in questa battaglia, che si erano messe a disposizione per protestare con noi sotto l'Anas: siete la reale dimostrazione di quanto il problema del tunnel di San Silvestro chiuso sia sentito, oltre gli steccati politici ma nel merito. Rimarremo vigili, comunque, sino alla riapertura".