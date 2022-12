Fissata la data dei funerali del 19enne Dairon, trovato morto in un locale in piazza Muzii

Si terranno lunedì 5 dicembre alle 14.30 nella basilica della Madonna dei sette dolori i funerali di Dairon Rosales Estrada, il giovane cubano di 19 anni trovato senza vita il 29 novembre scorso all'interno del locale dove lavorava in piazza Muzii. La procura, infatti, ha autorizzato la restituzione della salma ai familiari in modo da poter dare l'ultimo saluto al giovane trovato impiccato. Gli inquirenti, dopo i primi rilievi, hanno stabilito che si è trattato di un gesto volontario.

La madre, che abbiamo contattato nei giorni scorsi, si era detta incredula davanti al gesto estremo compiuto dal figlio dichiarando che non avrebbe mai dato alcun segnale che potesse lasciare pensare ad un possibile suicidio ed intende, con l'aiuto di un legale, andare in fondo a questa vicenda per essere certa del suicidio del figlio che non ha lasciato alcun biglietto o messaggio a conoscenti e familiari. Nei giorni scorsi, dagli amici di famiglia era stata lanciata anche una campagna per raccogliere fondi online da destinare proprio ai parenti per organizzare il funerale e la sepoltura.