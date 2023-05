Nella chiesa dello Spirito Santo l'ultimo saluto a Claudio Carella, il cordoglio del sindacato dei giornalisti

È in programma mercoledì 3 maggio il funerale del giornalista e fotografo Claudio Carella che è scomparso all'età di 70 anni.

Le esequie verranno celebrate nella chiesa dello Spirito Santo di Pescara alle ore 10:30.

Il sindacato giornalisti abruzzesi ricorda con affetto un grande professionista ed è vicino ai familiari ai quali esprime le più sentite condoglianze.

«Con le immagini ha raccontato l'Abruzzo, le sue storie, i grandi personaggi, gli eventi, passando dal bianco e nero al colore, dall'analogico al digitale», si legge in una nota del sindacato, «Claudio Carella, giornalista e fotografo si è spento dopo qualche mese di malattia. Per anni fotoreporter della redazione pescarese del quotidiano Il Tempo, aveva fondato e fatto crescere una sua rivista, Vario, esperienza rimasta una pietra miliare dell'editoria abruzzese. La redazione di via Puccini era uno spazio aperto e di confronto, un luogo d’arte e di incontro».

A Carella, fotografo, giornalista e editore del noto periodico Vario, non ha dato scampo una malattia. Nella sua carriera anche importanti collaborazioni con le principali case editrici italiane. Dalla mattina di martedì 2 maggio la camera ardente è nella casa funeraria dimora del silenzio a Montesilvano in via d'Antona.