Termoli si prepara per l'ultimo saluto ad Antonio D'Acci, il macchinista-eroe del regionale Pescara-Sulomna

Si terranno lunedì prmo aprile alle 10.30 nella chiesa di San Francesco, a Termoli, i funerali di Antonio D'Acci il macchinista 61enne originario di Foggia, ma residente nella città molisana, morto per un infarto mentre era alla guida del treno regionale Pescara-Sulmona.

Un macchinista esperto che da quartant'anni faceva il suo lavoro e che martedì scorso era sul convogilio Trentialia quando si è sentito male, ma che prima di spirare è riuscito a fermarlo all'altezza di Brecciarola mettendo in salvo gli 87 passeggeri del regionale 4913. Quando sono intervenuti i soccorritori del 118 purtroppo per lui non c'era già più nulla da fare e ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile.

La salma rienterà a Termoli dall'ospedale di Chieti dove era stata ricomposta per permettere l'ispezione cadaverica.