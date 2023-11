Nella cattedrale di San Cetteo l'ultimo saluto all'imprenditore della carta Michelino Montefusco

Nel 1954 aprì in città il primo ingrosso di carta e di cancelleria trasformando l'attività iniziata dal padre a Fara Filiourm Petri (Ch) in un riferimento del settore. Celebrate le esequie nella cattedrale: in tanti vicini alla famiglia