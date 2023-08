Fumare shisha (con il narghilè) vista mare sembra la moda dell'estate 2023 in città

La nuova moda dell’estate pescarese? Fumare shisha vista mare, assaporando un drink con buona musica di sottofondo.

A portare in città questa innovazione già di tendenza nelle località balneari più famose al mondo è stata Lisa Collorone, imprenditrice romana, ma pescarese di adozione.

Dopo aver viaggiato a lungo, assaporando culture diverse, la Collorone decide di approdare a Pescara con i suoi narghilè.

L’idea funziona fin da subito, trovando riscontro tra i giovani nei locali più di tendenza della costa abruzzese, tant’è che da ormai ben due anni è possibile trovare gli eventi nelle migliori location della movida, anche a Silvi Marina e Fossacesia.

Una novità assoluta, glamour e sofisticata, che nel giro di poche settimane ha fatto breccia anche negli altri lidi della città, che ora hanno iniziato a proporre le serate a tema con la shisha. «Il mio obiettivo è quello di dispensare emozioni uniche attraverso l'arte del narghilè, creando atmosfere suggestive e raffinate nei ristoranti e locali più esclusivi. Fumare shisha è un rituale che ha radici lontane, in Medio Oriente, India e Nord Africa. Il vapore aromatizzato alla frutta ha una bassa percentuale di tabacco. È un'esperienza culturale e sociale, adatta solo per un pubblico adulto. Gli inebrianti aromi del narghilè e delle sue melasse profumate, accompagnate da cocktail e musica, trasportano gli ospiti in terre lontane, rendendo la serata narghilè unica e indimenticabile», racconta Lisa Collorone, pronta a sbarcare anche in Sardegna. Gli appuntamenti narghilè a Pescara e dintorni sono però tutti confermati, grazie a una fitta rete di collaboratori. Un modo diverso di trascorrere la serata in compagnia, magari al tramonto, sulle meravigliose spiagge abruzzesi.