Nell'aeroporto d'Abruzzo una possibile sosta della Frecce Tricolori

Occorrerà aspettare fino al 4 giugno per la prossima esibizione delle frecce tricolori sulla costa adriatica programmata nel centro Italia.

E l'aeroporto internazionale d'Abruzzo di Pescara potrebbe essere eletto, per qualche giorno, a "parcheggio" per la sosta degli Mb.339Pan, i velivoli con variante pan (provvista di impianto fumogeno) impiegati per l'attività dimostrativa dei piloti delle Frecce tricolori, come riferisce l'agenzia LaPresse.

A causa di un grave lutto tra i top gun italiani, sino al primo giugno non ci saranno esibizioni della "squadra".

Quindi, lo spettacolo previsto il 28 maggio all'Aquila è stato annullato, ma si celebrerà lo stesso il centenario dell'Aeronautica militare nel capoluogo di regione e in particolar modo nell'aeroporto di Preturo. Per la Festa della Repubblica a Roma, il 2 giugno, è comunque prevista l'esibizione in volo della pattuglia acrobatica italiana. Le fecce tricolori non mancheranno l'appuntamento per il centenario dell'Aeronautica militare a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) previsto il 4 giugno.

L'ultima volta che le Frecce Tricolori atterrarono al "Pasquale Liberi" era il 2019 in vista dell'esibizione che qualche giorno tennero nelle vicine Marche. Invece risale all'estate del 2010 l'esibizione sullo specchio di mare antistante il capoluogo adriatico.