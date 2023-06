Il sindaco Masci accoglie le Frecce Tricolori al loro arrivo nell'aeroporto d'Abruzzo [FOTO]

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha accolto le Frecce Tricolori al loro arrivo nell'aeroporto d'Abruzzo nel pomeriggio di venerdì 2 giugno.

La pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare è arrivata nello scalo aeroportuale pescarese dopo l'esibizione in volo a Roma per la festa della Repubblica.

Le Frecce tricolori sosteranno qui perché questo fine settimana, in occasione dei 100 anni dalla fondazione dell’aeronautica militare, il 313° gruppo addestramento acrobatico si esibirà a San Benedetto del Tronto.

Dunque per tre giorni sosteranno al "Pasquale Liberi" gli 11 aerei con variante pan (provvista di impianto fumogeno) impiegati per l'attività dimostrativa dei piloti delle Frecce tricolori.

«Nella base dell’aeroporto militare di Pescara ho avuto l’onore e il piacere di accogliere le Frecce Tricolori», scrive il sindaco Masci, «i top gun italiani, con i loro stupendi Aermacchi Mn 339, faranno base nella nostra città per tre giorni, da dove partiranno per l'esibizione in programma a San Benedetto del Tronto. Una grandissima emozione. Le Frecce Tricolori sono un fiore all’occhiello e un punto di riferimento mondiale dell’aviazione italiana».