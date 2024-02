"Franco" è il ristorante dell'anno per i giornalisti enogastronomici abruzzesi della Figec [FOTO]

È stato il ristorante "Franco" del porto turistico di Pescara a ricevere il premio assegnato dal gruppo dei giornalisti enogastronomici abruzzesi della Figec.

«Professionalità e disponibilità alla base del successo del ristorante "Franco" di Pescara che ha saputo contenere nel migliore dei modi il rapporto qualità-prezzo».

È quanto si legge nella motivazione del premio assegnato dal gruppo dei giornalisti enogastronomici abruzzesi della Figec nel corso del cerimoniale di premiazione.

Sotto i riflettori della ribalta il sempreverde della cucina Franco Vascellini e suo figlio Gabriele che da più di 35 anni sono impegnati nella ristorazione a Pescara con lusinghieri risultati. A omaggiarli sono intervenuti il consigliere nazionale della Figec e responsabile del settore agroalimentare Donato Fioriti, l'accademico della cucina Enio Barbarossa, la regista teatrale Franca Minnucci e le colleghe della stampa specializzata Barbara Di Marco e Alessandra Morena. «Franco e Gabriele Vascellini sono degli esempi da imitare», spiega il consigliere nazionale della Figec Donato Fioriti, «perché riescono a fare qualità nella cucina del pesce senza mettere in difficoltà il cliente come accade in molti altri posti. Premio più che meritato». Sono tanti gli aspetti positivi dell'esercizio di ristorazione attenzionato per l'anno appena terminato. «La disponibilità è davvero unica», spiega l'accademico della cucina Enio Barbarossa, «con il figlio Gabriele che ha raccolto al meglio il testimone del padre Franco. Ogni volta si crea un ambiente familiare dove gustare un buon piatto di pesce si trasforma in un'occasione unica». Soddisfatti alla fine i premiati che non hanno nascosto una certa emozione. «Dedichiamo il riconoscimento alla famiglia e ai dipendenti che ci continuano a supportare con impegno e dedizione. Diamo il massimo di noi stessi e ci impegniamo sempre a fare meglio».