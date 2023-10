Lutto per la scomparsa dello psicoterapeuta ed ex giudice minorile Francesco Di Nisio

È morto Francesco Di Nisio, psicoterapeuta ed ex giudice minorile alla Corte d'Appello dell'Aquila.

Di Nisio aveva 76 anni ed è deceduto nella giornata di mercoledì 4 ottobre.

Da qualche giorno era ricoverato nell'ospedale "Santo Spirito" per eseguire alcuni accertamenti.

La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Mambella di Montesilvano mentre il funerale verrà celebrato venerdì 6 ottobre alle ore 16 nella parrochia Beata Vergine Maria Madre della Chiesa in via Sele sempre a Montesilvano. Numerosi i messaggi di cordoglio condivisi sui social per la scomparsa di Di Nisio, tra questi anche quello dell'imprenditrice Luciana Ferrone: «Ciao amico mio grande, Francesco una vita straordinaria. Eravamo amici da 4 decenni ed eravamo stati a pranzo domenica scorsa, ha aiutato tante persone nella sua vita e la sua morte è stata un fulmine a ciel sereno».