The Big Piano in manutenzione, Masci: "Colpa di qualche imbecille"

I "trogloditi", come li ha già definiti da tempo il sindaco di Pescara Carlo Masci, sono tornati in azione ancora una volta, accanendosi in questa occasione contro la fontana musicale "The big piano", inaugurata in pompa magna 11 mesi fa dall'attuale amministrazione comunale. Come ci viene segnalato da alcuni cittadini, la fontana ha già gli spruzzi asimmetrici e sembra che gli ugelli di destra siano mal funzionanti. Proprio in queste ultime ore sono state apposte delle transenne attorno a The big piano.

Cosa sta succedendo? Interpellato al riguardo, Masci ci spiega quanto segue: "Gli operai stanno semplicemente effettuando alcuni interventi di manutenzione. Un ugello è stato spostato da qualche imbecille, che lo ha girato, e quindi adesso si sta procedendo alla sua riparazione. Si tratta dunque di una manutenzione già programmata dove, ovviamente, si stanno sostituendo i pezzi che sono stati danneggiati da qualche incivile come, purtroppo, ce ne sono tanti in questa città".