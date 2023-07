Florio Corneli resta segretario regionale della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità

Florio Corneli confermato segretario regionale dell Cida (Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità) Abruzzo. L'elezione è avvenuta nella sede della Federmenager Abruzzo-Molise. Nominato anche il consiglio direttivo che ha visto l'elezione di Alessandro Addario (Manageritalia); Costanza Cavaliere (FpCida); Sandra Verna (Cimo); Massimo Calvisi (Sindirettivo) e Gabriele Coccia (Fenda).

La Cida rappresenta e supporta da settant'anni le istanze provenienti dalla dirigenza e dalle alte professionalità e si impegna affinché il ruolo della dirigenza venga valorizzato al di là dei prerequisiti di professionalità e competenza: responsabilità sociale, senso etico, trasparenza, generosità sono i valori che costituiscono i tratti distintivi della Confederazione. Florio Corneli, classe 1949 è Presidente di Federmanager Abruzzo e Molise dal 2006.

Nel corso di prossimi tre anni, Corneli ha ribadito la necessità di avere una maggiore presenza a livello delle istituzioni regionale, attivarsi in ogni sede e luogo per il riconoscimento del merito come valore fondante dello sviluppo professionale, promuovere iniziative con il mondo della scuola al fine di migliorare ed efficientare il sistema nell’ottica di una sempre più efficace diffusione della cultura e dei valori etici del merito e supportare l’istituzione per il miglioramento della sanità pubblica anche attraverso l’inserimento di sistemi meritocratici di apprezzamento e sviluppo delle professionalità.