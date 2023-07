C'è la festa di Sant'Andrea, scattano i divieti e chiude la rampa dell'asse attrezzato: i dettagli

Dal 26 luglio al primo agosto in occasione della festa di Sant'Andrea scatteranno le modifiche alla viabilità che interesseranno sia l'area delle giostre che quella dove saranno presenti le attività food e no food e le aree limitrofe. Le modifiche alla viabilità sono previste dall'ordinanza a firma del dirigente del settore Mobilità.

Per quanto riguarda la zona del lungofiume dove sarà attrezzato il tradizionale luna park il divieto di transito, di sosta e di fermata con obbligo di rimozione coatta interessa via Lungofiume dei poeti (golena nord) e la rampa di accesso alla circonvallazione che la interessa e via Sparti del Re. I divieti saranno in vigore dalle 7 del 26 luglio alle 16.30 del 29 luglio per consentire di montare le attrezzature. Il divieto sarà in vigore anche il primo agosto dalle 3 alle 20 così che si possa procedere alla smobilitazione in totale sicurezza.

Per quanto riguarda le bancarelle, i food truck e le strutture destinate al food e no food il divieto di sosta e di fermata con obbligo di rimozione coatta riguarderà il lungomare Giacomo Matteotti nel tratto compreso tra via Raffaele Paolucci e via Ugo Foscolo compreso il parcheggio a servizio del mercato Ittico-Campagna Amica e comunque tutte le aree esterne alla carreggiata adibite a parcheggio. In questo caso i divieti scatteranno dalle 7 alle 16.30 di sabato 29 luglio per consentire l'allestimento dell'area.

I divieti nei giorni della Festa di Sant'Andrea (29 luglio-primo agosto):

Nei giorni a seguire e dunque dal 29 luglio al primo agosto, i giorni in cui la festa di Sant'Andrea si svolgerà ed entrerà nel vivo. Il divieto di transito eccetto che per i mezzi a supporto della manifestazione in parola, dei mezzi della polizia e di soccorso sarà in vigore per i quattro giorni dalle 16.30 alle 3 nelle seguenti strade:

Lungofiume dei Poeti, ivi compresa l’area golenale adibita a parcheggio

Via Spalti del Re

Via Raffaele Paolucci, nel tratto compreso tra la rampa d’ingresso al ponte dell’asse attrezzato e Lungomare Giacomo Matteotti

Rampa di uscita dal ponte dell’asse attrezzato nel verso di Via Raffaele Paolucci

Rampa di uscita da Piazza Italia Verso Via Raffaele Paolucci

Lungomare Giacomo Matteotti, nel tratto compreso tra via Raffaele Paolucci e via Ugo Foscolo

Via Giuseppe Verdi

Via Bruno Buozzi

Via Enrico Fermi

Via Giacomo Puccini, nel tratto compreso tra Via Raffaele Paolucci e Via Bruno Buozzi.

Nelle stesse giornate (29 luglio-primo agosto) il divieto di sosta e fermata con obbligo di rimozione coatta, sarà in vigore dalle 16,30 alle 3 nelle seguenti strade:

Lungofiume dei Poeti, ivi compresa l’area golenale adibita a parcheggio

Via Raffaele Paolucci, nel tratto compreso tra via Piero Gobetti e il Lungomare

Giacomo Matteotti, nonché nelle aree esterne alla carreggiata adibite a parcheggio

Lungomare Giacomo Matteotti, nel tratto compreso tra via Raffaele Paolucci e via Ugo Foscolo, ivi compreso il parcheggio a servizio del mercato Ittico-Campagna Amica e comunque a tutte le aree esterne alla carreggiata adibite a parcheggio

Via Giuseppe Verdi, nel tratto compreso tra via Enrico Fermi e via Raffaele Paolucci

Per quanto riguarda la processione il divieto di transito sarà in vigore dalle 9.30 alle 11 del 30 luglio e riguarderà le seguenti vie: