Apertura straordinaria dei mercati rionali e i dei mercati coperti in occasione della festa di San Cetteo

Apertura straordinaria per alcuni mercati rionali il 10 ottobre in occasione dei festeggiamenti di San Cetteo. A chiedere all'amministrazione la possibilità di avere una deroga sono stati gli operatori di cinque mercati cittadini che hanno il “sì” e dunque l'ordinanza con cui il sindaco ha autorizzato il giorno straordinario di attività.

Un tassello in più nell'ambito degli eventi in programma in occasione dei festeggiamenti del santo patrono. Martedì 10 ottobre saranno quindi operativi il mercato rionale di via Dalla Chiesa dalle 7 alle 14 e, nella stessa fascia oraria, anche quello rionale di via Rio Sparto oltre al mercato coperto di via dei Bastioni e quello di piazza Muzii. Aperto sia la mattina che il pomeriggio invece (dalle 7.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.45) il mercato coperto ittico al dettaglio.