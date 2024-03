Screening gratuito della vista per i papà donatori: il regalo dell'Avis ai suoi associati

Screening gratuito della vista per i papà donatori. Questo il regalo che l'Avis Pescara ha deciso di fare ai suoi associati in occasione del 19 marzo, giorno in cui si festeggiano appunto i papà con cui l'appuntamento è dalle 15 alle 18 nella sede di piazza Salvo d'Acquisto 19/21.

Essere donatori, si sa, è un gesto di grande altruismo e per poter donare essere in forma è importante ecco perché l'associazione ha deciso di fare proprio questo regalo ai suoi associati. Anche un modo per avvicinarsi al mondo Avis e capire in prima persona quanto questo gesto sia importante per gli altri, ma anche per se stessi.

Un'attività che segue quella promossa in occasione della festa della donna (l'8 marzo) quando è stato alle donne donatrici che è stato donato lo screening endocrinologico. Da parte dell'associazione in occasione dell'appuntamento del 19 marzo, il ringraziamento a “Salmoiraghi & Viganò” per il supporto dato.