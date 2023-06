Festa nel parco dei Gesuiti per i 50 anni della parrocchia di Nostro Signore Gesù Cristo Re

Cinquanta anni di storia per la parrocchia di Nostro Signore Gesù Cristo Re celebrati dall’intero quartiere. D’altronde per tutti i pescaresi la zona dei Gesuiti è quella cresciuta attorno alla Chiesa di via del Santuario che dal 1973 accoglie i membri della grande famiglia della compagnia di Gesù. «La festa che abbiamo voluto ospitare rappresenta un punto di passaggio importante nella storia della nostra presenza in città che sarà ancora lunga», ha detto Padre Vincenzo Toscano, parroco di Nostro Signore Gesù Cristo Re, «perché abbiamo intenzione di mettere radici sempre più profonde nella nostra missione qui».

Nel teatro realizzato nel parco della chiesa si sono alternati momenti musicali curati dal gruppo delle Corde Tese con Dario De Rugeriis, Giammarco De Bonis e Alfredo Tinari e intrattenimento teatrale nel quale i narratori Michael Bonelli ed Eugenia Monti, dell’associazione “Willer e Carson” hanno ripercorso i 50 anni di storia della parrocchia. Dall’inizio della costruzione negli anni ’60, ai recenti ritrovamenti archeologici, dalle testimonianze di alcuni storici parrocchiani alle poesie dialettali e i momenti più legati al teatro tradizionale con Sandro Bellagamba e Carmen Dui degli Stupor Mundi di Jesi.

«Abbiamo svolto un profondo lavoro di ricerca per raccontare con leggerezza questo mezzo secolo di vita di quartiere – ha spiegato Michael Bonelli dell’associazione Willer e Carson che ha curato lo spettacolo – nei quali ci sono state figure straordinarie, il cui ricordo ha commosso le tante persone presenti. Il Parco è un luogo naturale dove poter vivere insieme arte, cultura, storia e teatro e stiamo lavorando con la Parrocchia, i gruppi e i cittadini e insieme al Comune di Pescara per creare una comunità ancora più coesa, forte e solidale».