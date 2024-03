Esempio virtuoso di rinascita delle periferie: l'abbattimento del Ferro di Cavallo protagonista sulle tv nazionali [VIDEO]

Resta alta l'attenzione delle emittenti nazionali sull'abbattimento del Ferro di Cavallo di via Tavo. Dopo Striscia La Notizia a parlarne citandolo come esempio di rinascita delle periferie, sono state due trasmissione: “La volta buona” condotto da Caterina Balivo su Rai 1 e “Diritto e Rovescio”, il programma di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio.

Una soddisfazione, rimarca il sindaco Carlo Masci che sul suo profilo social ha condiviso i servizi di entrambe le trasmissioni. In entrambi i casi sono stati i residenti a parlare affermando che la speranza, ora che quello che era noto come “il fortino dell'illegalità” dove proprio uno degli inviati di Striscia La Notizia per ben due volte era stato aggredito: Vittorio Brumotti.

Nel programma di Caterina Balivo, scrive il sindaco “Pescara, la nostra città, è stata ancora una volta protagonista come esempio virtuoso in Italia di trasformazione, miglioramento e riscatto delle periferie, che da sempre vivono nel degrado e soffrono situazioni difficili. Il Ferro di Cavallo demolito, il fortino dell'illegalità eliminato, il rifugio della criminalità abbattuto, per restituire speranza alle persone perbene che vivono in quelle zone”, scrive parlando anche delle “tante attività sociali effettuate nell'edificio Urban di via Giardino per la rinascita del quartiere Villa del Fuoco. Le televisioni nazionali hanno scoperto che a Pescara, con l'impegno e il lavoro costanti, stiamo facendo cose che sembravano impossibili”

Anche Del Debbio, scrive nel secondo post “parla della demolizione del Ferro di cavallo come esempio di concretezza da seguire a livello nazionale. Mi fa molto piacere – prosegue Masci - che in Italia si parli del Ferro di Cavallo in positivo, quando prima era considerato uno dei peggiori scandali d'Italia”. “Noi – conclude - andiamo avanti con orgoglio e determinazione per proteggere e far crescere la nostra comunità.