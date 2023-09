Nella nuova classe di Amici c'è anche il 19enne Ezio Liberatore da Pescara [VIDEO]

Da Pescara, dove vive con la mamma (ha perso il papà), alla classe della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi.

Grande soddisfazione per il giovane cantautore Ezio Liberatore che ha ottenuto l'ultima maglia per entrare a fare parte del talent show di Canale 5.

Davanti all'ospite Tananai, Ezio si è esibito prima in un cover e poi, su richiesta della maestra Anna Pettinelli, ha cantato un suo brano inedito.

Al termine dell'esibizione la Pettinelli l'ha convintamente invitato a prendere l'ultima maglia disponibile. «Le canzoni di Ezio», si legge in una condivisione su Facebook, «sono di ispirazione autobiografica, ripercorrono esperienze, immagini e ricordi del passato, anche recente, che lasciano echi sul suo presente. Si è fatto da solo, Ezio. Nel cassetto un diploma di maturità classica al liceo d'Annunzio di Pescara e studi universitari da poco avviati. Ha imparato a suonare il pianoforte da autodidatta, imitando sin da bambino il padre Gianluca. Nella sua ancor giovane carriera artistica ha autoprodotto a 17 anni 2 brani in inglese, un altro a 19 anni, “Non dire Mai”, che ha scalato le classifiche New Indie Italia».