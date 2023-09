Ancora tutto fermo nell'area dell'ex Fea: situazione di stallo per la riqualificazione [FOTO]

Resta ancora in stallo la situazione per la riqualificazione dell'ex Fea. L'area, lo ricordiamo, si trova sul lungomare nord di Pescara e ormai da decenni risulta abbandonata creando problemi di igiene pubblica, degrado e di pubblica sicurezza. Come mostrano le foto, non vi sono cambiamenti rispetto agli ultimi mesi: gli edicifi fatiscenti che si trovanno all'interno dell'area non sono stati ancora abbattuti, l'area è recintata ma come segnalato anche da diversi residenti vi sono persone, soprattutto tossicodipendenti, spacciatori e senza fissa dimora, che riescono ad entrare all'interno. Problemi anche per la presenza di erbacce e alberi mai potati che di conseguenza attirano topi, ratti, e serpenti creando disagi ai cittadini che abitano nella zona.

Ricordiamo che il centrosinistra nel mese di gennaio aveva sollevato la polemica proprio per il mancato avvio delle operazioni di riqualificazione dell'ex Fea nonostante il bando sia stato aggiudicato alla ditta vincitrice:

"Sono trascorsi 4 anni dall’aggiudicazione del bando per la valorizzazione turistica del complesso, 2 anni da quando la società assegnataria ha preso in consegna il cantiere, pregiudicando la fruibilità del parcheggio, e 20 mesi invece dalla comunicazione agli organi competenti della presenza nel sito di sostanze inquinanti oltre i valori consentiti dalla legge. Da allora l’unica azione intrapresa sono stati i lavori di messa in sicurezza mediante il barrieramento idraulico", mentre "nessun provvedimento sulla bonifica è stato adottato dalla Regione". Da allora, dunque, sembra che la situazione sia ancora in stallo. L'area, di circa 4.500 metri quadrati, era la stazione della ferrovia che collegava il capoluogo con l'entroterra vestino (Penne e Loreto Aprutino) e con Montesilvano, che fu dismessa nel 1963.