Esposto dell'Ugl contro Ambiente Spa: "Violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro"

L'Ugl nazionale Partecipate servizi ambientali con il segretario nazionale Stefano Andrini ha presentato un esposto alla procura di Pescara, inoltrato anche alla Asl e alla guardia di finanza, relativo a presunte irregolarità nella redazione, da parte di Ambiente Spa la società pubblica che gestisce il servizio di igiene urbana a Pescara, in merito alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

Andrini contesta in particolare la comunicazione che solo dal 2022 Ambiente Spa ha adottato il Documento di valutazione dei rischi, quando sarebbe obbligatorio per legge dal 2008. Quindi, secondo il sindacalista, dal 2008 al 2022 non sarebbero stati rispettati i criteri e le norme relative alla sicurezza e salute dei dipendenti della società che operano nella raccolta dei rifiuti urbani. Contestazioni anche in merito alla questione degli indumenti di lavoro da indossare da parte dei dipendenti, sia per quanto riguarda le norme sulla visibilità su strada di tali indumenti che per la questione del lavaggio e della sterilizzazione. Andrini infine chiede con l'esposto che le autorità competenti vadano a rilevare eventuali irregolarità al fine di individuare possibili inadempienze da parte dell'azienda. Il presidente di Ambiente Spa Ricardo Chiavaroli, da noi contatto, per ora non ha preferito rilasciare dichiarazioni sulla questione.

L'ESPOSTO DELL'UGL