Le festività natalizie a Spoltore si chiudono con le Befane sui trampoli

A Spoltore la Befana, anzi le Befane, arriveranno sui trampoli e saranno l'ultima attrazione delle festività 2022-2023. Il ricco calendario si chiude con diversi eventi a partire da oggi, 4 gennaio: alle 17.30 protagonista in piazza Di Marzio sarà la fiaba teatro con Antonella De Collibus con la storia che vedrà l'attiva partecipazione dei bambini presenti. Se dovesse far troppo freddo ci si sposterà nella biblioteca comunale.

Giovedì 5 gennaio l'appuntamento è con il trenino di Babbo Natale, saltato a dicembre per il maltempo, il giocoliere clown e il mago Loran.

Ultimo appuntamento quello dell'Epifania. Ad arrivare per primi alle 17 del 6 gennaio saranno i Magi che si fermeranno nella grotta della Natalità in piazza d'Albenzio. Una rappresentazione che prenderà il via da piazza Di Marzio e che vedrà la presenza, per la gioia di grandi e piccini, di un angelo, degli zampognari e delle caprette. La serata si chiuderà con la premiazione del concorso dedicato ai presepi e l'esibizione della White band alla presenza delle attese Befane sui trampoli.