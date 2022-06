Sicurezza in spiaggia, con il nuovo quod della Misericordia interventi celeri e più possibilità di salvare vite

Un quod per garantire il pronto intervento sulla spiaggia e su tutto il litorale di Pescara. E' il nuovo importante servizio attivato dalla Misericordia operativo il sabato e la domenica. Un servizio su base volontaria che opera prevalentemente “sulla sabbia”, ma pronto ad intervenire anche in caso di gravi situazioni che si verifichino in altri tratti della riviera.

Il quod è dotato di tutti i presidi di soccorso e di rianimazione e consente di arrivare in tempi brevissimi lì dove necessario così da poter intervenire nell'immediato nel caso, ad esempio, di un arresto cardiaco, aumentando non di poco le possibilità di salvare una vita. "La tempestività dell’intervento aumenta esponenzialmente la possibilità di salvezza dell’utente colto improvvisamente da malore - scrive la stessa associazione sul suo profilo facebook -: noi della Misericordia di Pescara lo sappiamo bene, ed è per questo che oggi siamo a bordo del nostro quod, per offrire un servizio sanitario di pronto intervento su tutto il litorale pescarese".

Un nuovo servizio di emergenza-urgenza quello attivato dalla Misericordia che è un altro importante tassello per la sicurezza dei bagnanti, e non solo, che popolano le spiagge di Pescara e che fa il paio con l'ambulanza del mare in servizio da sabato 18 giugno.