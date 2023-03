Parla il neo rettore Stuppia: "Massima attenzione agli studenti"

Liborio Stuppia, neo rettore dell'università d'Annunzio che entrerà in carica il prossimo giugno, inizia già a fare i conti con l'incarico che lo terrà impegnato fino al 2029. Come si legge su Chieti Today, il professionista catanese, 62 anni, laureato in Medicina e chirurgia e specializzato a Chieti con il massimo dei voti e docente di Genetica medica, nonché direttore del laboratorio di Genetica molecolare-test diagnosi Covid 19 dell'ateneo, è amatissimo dagli studenti, che già sei anni fa, alla sua prima candidatura, lo avevano sostenuto con vigore.

Il giorno dopo l'elezione, ufficializzata poco prima delle 20 di ieri sera, con le prime votazioni online nella storia dell'ateneo, il futuro rettore è già al lavoro, dopo aver trascorso ore intense: "La festa più grande - spiega - è stata vedere l'aula magna piena di persone che hanno assistito allo spoglio. La d'Annunzio si muoverà attraverso la concertazione, io sono abituato a lavorare sedendomi ai tavoli e ascoltando più che parlando, bisognerà sedersi con le autorità politiche dei Comuni su cui insiste il campus, quindi sia Chieti che Pescara, bisognerà avere nella Regione un forte interlocutore, ascoltare i problemi di tutti, proporre soluzioni e applicare un metodo di concertazione e discussione in cui le soluzioni finali siano condivise, questo è sempre stato il mio modo di lavorare da direttore di dipartimento, da presidente della Scuola di medicina e non potrei smentire me stesso".

La sua priorità, assicura, sarà pensare agli studenti, che finalmente sono tornati ad animare il campus dopo la pandemia: "Dovremo avere particolare attenzione a loro, alle istanze, alle esigenze, alle problematicità di questi ragazzi, che hanno vissuto qualcosa che solo le generazioni che hanno vissuto le guerre hanno vissuto: non poter socializzare negli anni del liceo".

Fra i molti messaggi di auguri e congratulazioni arrivati a Stuppia c'è anche un pensiero dello sfidante Paolo Fusero, che ha dedicato un post del suo blog all'esito della competizione elettorale: "A lui vanno i miei complimenti e il mio augurio sincero ed affettuoso di buon mandato. Da parte mia lasciatemi dire: era una "Mission impossible"! Sicuramente Tom Cruise avrebbe preso più voti di me, ma io mi tengo strette le mie 180 preferenze (287 persone, non considerando la ponderazione del voto del personale non docente), che quadruplicano la base elettorale del mio dipartimento, ma sono ancora distanti dalla maggioranza assoluta dei voti. Ho dato tutto me stesso, l’ho fatto a modo mio, mettendoci la 'testa e il cuore', ma non è bastato".