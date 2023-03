Manutenzione delle strade, l'elenco di quelle dove sono previsti i primi interventi

Sono complessivamente una trentina le strade di Pescara che in queste settimane saranno interessate da interventi di manutenzione.

L'amministrazione comunale ha infatti annunciato un piano di intervento per il rifacimento del manto di asfalto viste le numerose buche presenti lungo le vie cittadine (in alcuni casi gli interventi sono stati già eseguiti).

Un milione 236mila euro i fondi attualmente a disposizione per i lavori di manutenzione stradale.

Queste le strade nelle quali sono previsti interventi: via Falcone e Borsellino, via Colle Innamorati, strada Casone, via di Sotto, strada Francescone, salita Tiberi, strada Colle Cervone del Palazzo, via Biferno, via Colle di Mezzo, via Aldo Moro, via San Donato, via San Francesco, via Clitunno, via Gabriele d'Annunzio, via Fontanelle, via Ugo Foscolo, via Panaro, via Cesano, via Rio Sparto, via Fonte Romana, via Botticelli, via Beato Angelico, via Pian delle Mele, via Lago di Campotosto, via San Martino, via Chieti, via Ravenna, via Tevere, via Salita Camerlengo, via Monte Pagano, via del Greco.

«Queste sono le prime strade dove partiranno i lavori», spiega la consigliera comunale Maria Luigia Montopolino della Lega, «fra qualche mese ci saranno altre strade con un nuovo elenco».