L'ecospiaggia della riviera nord ora è Playa Paleo: la stagione balneare riparte all'insegna dell'inclusione [FOTO]

Nuovo affidamento e nuova stagione balneare all'insegna dell'inclusione per l'ecospiaggia con giardino dunale della rivera nord. Il tratto di spiaggia accessibile e attrezzata si trova all'altezza di via Leopoldo Muzii (tra i lidi Nettuno e Jambo) e da oggi si chiamerà Playa Paleo, il nome della pianta erbacea capace di sopravvivere all'inverno, che ha iniziato a crescere proprio su quelle dune dopo che per anni se ne erano perse le tracce.

Un risultato in linea con l'obiettivo prefissatosi con l'inaugurazione delle ecospiagge di Pescara (l'altra sulla rivera sud), ovvero quello di favorire la sostenibilità ambientale.

Per i prossimi tre anni a gestire quella della zona nord sarà il consorzio Imprese&Sociale Arl che vede insieme le cooperative sociali “La Nave”, “Ausliatrice” e “Il sorriso” oltre all'associazione sportiva dilettantistica “Accademia Bancazzurra” e che lo farà senza scopo di lucro e nell'ottica dell'inclusione lavorativa. Addetti al servizio infatti, saranno proprio i ragazzi disabili che già sono impegnati con le cooperative. A sostenerli i loro tutor e altri soggetti svantaggiati che si uniranno durante la stagione e che saranno a disposizione di bagnanti, residenti e turisti perché possano fruire pienamente dell'ecospiaggia.

Non mancano ovviamente lettini, sedie ed ombrelloni, ma attenzione sarà data anche alla cura, la manutenzione e la valorizzazione del sistema dunale residuale che è un vero e proprio laboratorio culturale ed educativa.

Riaperto il chiosco al coperto con i suoi posti a sedere così come a disposizione dei clienti ci sono docce e servizi igenici con le passerelle che consentono di arrivare fino al mare.

“Si tratta di un insediamento del tutto ecocompatibile oltre che bellissimo – dichiara il sindaco Carlo Masci intervenuto alla nuova inaugurazione – che sono certo riceverà l’apprezzamento di tutti i pescaresi e credo di quanti visiteranno Pescara. E’ un altro esempio del nostro impegno per la tutela dell’ambiente, che certamente non dimostriamo da oggi ma che trova in questo caso una straordinaria conferma in una città che può esporre con orgoglio la Bandiera Blu proprio per l’attenzione ai temi della transizione ambientale”.

Il sindaco ricorda quindi che nell'ecospiaggia si terranno anche “attività culturali e sportive, laboratori per ragazzi e iniziative che andranno anche oltre i limiti dell’estate. Sono soprattutto orgoglioso perché in questa spiaggia, con il loro lavoro, i ragazzi con disabilità potranno vivere un’esperienza di integrazione molto positiva per la loro crescita nelle relazioni con gli altri e quindi per una vera inclusione a 360 gradi. Speriamo quindi che la bella stagione si apra definitivamente superando gli sbalzi che il clima ci propone in questa fase”.

Presenti anche il vicesindaco Gianni Santilli, l'assessore comunale alle Politiche alla disabilità Nicoletta Di Nisio, il consigliere comunale Salvatore Di Pino e i responsabili del consorzio che gestirà il tratto di arenile.

“A Playa Paleo – sottolinea Gianni Santilli – ripartiamo con una nuova associazione e con lo scopo di rendere questo sito possibilmente ancora più bello, ma da quello che vedo questa mattina i ragazzi stanno lavorando molto bene. La spiaggia sarà sfruttata anche per attività didattiche visto che qui vi sono i giardini dunali e i ragazzi potranno approfondire determinati argomenti sull’importanza della tutela della natura. Questo è un vero e proprio gioiello per la città di Pescara – conclude -: una spiaggia libera bella e accogliente, come del resto lo sono tutte le spiagge libere della città”.