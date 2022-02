Il premier Draghi in Abruzzo per visitare i Laboratori del Gran Sasso con il premio Nobel Parisi

Mario Draghi in Abruzzo oggi, mercoledì 16 febbraio.

Il presidente del consiglio visiterà infatti nella giornata odierna i laboratori sotterranei del Gran Sasso dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare ad Assergi.

E lo farà insieme al premio Nobel 2021 per la Fisica, Giorgio Parisi.

La visita è stata organizzata in occasione della Giornata mondiale delle donne e ragazze in scienza, è in programma in mattinata.

Dopo la visita alle strutture sotterranee il premier Draghi incontrerà la comunità scientifica dei laboratori e le autorità. È la seconda volta di Mario Draghi all'Aquila da presidente del Consiglio dei ministri, ricorda l'agenzia Dire: il premier torna, infatti, dopo cinque mesi dalla sua prima visita - avvenuta non senza polemiche da parte di alcuni famigliari delle vittime del sisma per le modalità frettolose e ritenute "irriguardose" con cui l'amministrazione comunale aveva organizzato la cerimonia, e cioè senza ascoltare prima i comitati dei famigliari e senza il loro coinvolgimento -, il 28 settembre scorso, quando omaggiò le vittime del terremoto del 2009 in occasione dell'inaugurazione del Parco della Memoria.

Al presidente del Consiglio, l'Osservatorio indipendente sull'Acqua del Gran Sasso rivolge un appello in occasione della visita ai laboratori sperando di riuscire a sapere quando partiranno i lavori di messa in sicurezza degli stessi e delle gallerie autostradali e quando saranno portate vie le sostanze pericolose stoccate nei laboratori del Gran Sasso: «Sono due decenni che si attende questa messa in sicurezza e finora ci sono stati due commissari e sono stati spesi milioni di euro di fondi pubblici ma la soluzione del problema sembra ancora lontana. L'auspicio è che almeno il presidente del Consiglio riesca a ottenere qualche risposta certa».