Dottori in corsia su Rai3: la storia di Giulia di Città Sant’Angelo

Lunedì 18 marzo andrà in onda, su Rai3, il nuovo episodio di Dottori in corsia e tra i protagonisti c’è Giulia, una 19enne del Pescarese.

La ragazza, che vive con la sua famiglia a Città Sant’Angelo, sin dalla nascita è affetta dalla sindrome di Ondine.

Si tratta di una malattia rara, che prende il nome dalla ninfa Ondine. Questa fu tradita dal suo amante e che per questo motivo scagliò contro di lui una terribile maledizione: “Finché sarai sveglio avrai il tuo respiro ma qualora tu cadessi addormentato, allora morirai”.

Per molti anni Giulia ha vissuto con una tracheostomia, che le consentiva di respirare mentre dormiva.

Grazie ad un lungo allenamento, ora Giulia dorme con l’aiuto di una mascherina che le consente di respirare durante il sonno.

Dottori in corsia segue in ogni puntata le storie di due piccoli pazienti, muovendosi sia tra le corsie dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, eccellenza a livello europeo, che nella quotidianità delle famiglie, indagando l’impatto della malattia nella vita di tutti i giorni come anche il miracolo della medicina odierna.

Nella puntata di lunedì 18 marzo sarà raccontata, oltre alla storia di Giulia anche quella di Francesco originario di Capua (Caserta), affetto da “uropatia malformativa” e “disrafismo spinale” (spina bifida occulta).

Ogni lunedì in seconda serata su Rai3 fino al 25 marzo va in onda la sesta stagione di Dottori in Corsia, presentato da Eleonora Daniele.