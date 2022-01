In consegna altre 4.500 dosi di vaccino Moderna destinate all'ospedale Santo Spirito

Proseguono le consegne di vaccini anti Covid da parte di Poste Italiane. Nella giornata di giovedì 20 gennaio, infatti, saranno consegnate all'ospedale Santo Spirito di Pescara altre 4.500 dosi di siero Moderna. Dall'inizio dell'anno Poste ha consegnato a Pescara 13.300 vaccini (170mila nel 2021).

La fornitura avverrà con la collaborazione dell'esercito italiano, ed in Italia sempre nella stessa giornata saranno consegnate complessivamente 713 mila dosi utilizzando 40 furgoni speciali. Oltre all'Abruzzo, con Poste italiane sono impegnati anche carabinieri, marina militare, aeronautica militare che consegneranno le dosi in Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, provincia autonoma di Trento, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto.

La prenotazione dei vaccini è disponibile sul portale dedicato https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ inserendo codice fiscale e numero di tessera sanitaria oppure contattando il numero verde 800 00 99 66 dalle 8 alle 20, o tramite sportello Atm Postamat( 60 quelli abilitati in provincia di Pescara). Infine la prenotazione viene eseguita anche dai 630 portalettere in servizio in Abruzzo, di cui 150 nel Pescarese.