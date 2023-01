La Befana dell'Arca e della Croce Rossa di Spoltore è arrivata nei reparti pediatrici con tanti amici amati dai bambini [FOTO]

Una vera Epifania quella che i piccoli pazienti dell'ospedale hanno vissuto in questi giorni. Tantissime le Befane giunte per portare loro dei doni compresa quella del Centro L'Arca e della Croce Rossa di Spoltore che però non si è presentata da sola. A farle compagnia, infatti, tanti personaggi amati dai bambini: da Aladino a l'Olaf di Frozen, fino a Belle della Bella e la Bestia e Spiderman.

Sono stati loro, insieme ai volontari, a portare la festa nelle corsie del reparto di ematologia, quelle del reparto di pediatria, quelle del reparto di chirurgia pediatrica e quelle del reparto di oncoematologia pediatrica.

Caramelle e giocattoli per i piccoli e tanti sorrisi portati dalla nonnina delle calze e le mascotte della Moloco Animazione e della One Vision eventi.

Ad accogliere questi ospiti speciali accompagnati oltre che dai volontari della Croce Rossa e dal direttore del Centro L'Arca Paolo Palombo, oltre ai bambini assoluti protagonisti del momento di festa, erano presenti il direttore dell'ematologia Mauro Di Ianni, la responsabile dell'oncoematologia Daniela Onofrillo, il direttore della chirurgia Gabriele Lisi e il direttore della pediatria Maurizio Aricò.