Per la pediatria di Pescara donazione di 40 mila euro da Conad Adriatico

Un contributo di 40mila euro in favore della pediatria dell'ospedale di Pescara.

A consegnare l'assegno simbolico al direttore generale della Asl, Vincenzo Ciamponi e il direttore sanitario Antonio Caponetti, sono stati il direttore commerciale e marketing Conad Adriatico Federico Stanghetta, Vittorio Di Carlo dello sviluppo rete vendita Conad Adriatico, e la presidente associazione Adricesta Onlus Carla Panzino.

La “Donazione di Conad Adriatico per l'ospedale di Pescara” è il risultato dell‘iniziativa di raccolta fondi solidale “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà”, attivata nei punti vendita del noto brand dal primo al 24 novembre 2021 e realizzata con l’apporto di Adricesta Onlus. Ciamponi e Caponetti che hanno ricevuto il contributo a nome del personale sanitario dell’area pediatrica, hanno espresso parole di gratitudine per la donazione “frutto di un virtuoso progetto di solidarietà e dimostrazione della sensibilità e di quanto siano preziose le collaborazioni tra importanti realtà commerciali e associazioni del nostro territorio”.