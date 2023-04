La polizia dona l'olio di Capaci all'arcivescovo Valentinetti: un messaggio di pace alla vigilia della Pasqua

La polizia ha donato una bottiglia dell'olio di Capaci alla diocesi di Pescara-Penne consegnandola direttamente nella mani dell'arcivescovo monsignor Tommaso Valentinetti nel corso sella santa messa Crismale

L ’olio viene prodotto dalle olive coltivate nel giardino sorto a Capaci, il luogo dove il 23 maggio del 1992 fa si compì la terribile strage in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e gli agenti della sua scorta.

Nel 2017, a pochi passi dal luogo dall’eccidio, per volere della vedova di Antonio Montinaro, è nato un giardino in cui sono stati piantati degli ulivi ognuno dei quali dedicato alla memoria delle tante vittime della mafia. Il luogo ha preso il nome di “Giardino della memoria Quarto Savona 15”, riprendendo la sigla radio della scorta del giudice Falcone.

Una bottiglia d'olio di quegli ulivi è stata donata a tutte le comunità diocesane e ieri, a Pescara, è stata portata all'altare da due agenti della questura di Pescara. L'olio benedetto sarà utilizzato nel corso dell'anno per le celebrazioni liturgiche portando con sé, in prossimità delle festività pasquali, un messaggio di pace per tutto il Paese.