L'Adricesta dona un ecografo al centro nascite e 2 sonde al reparto di oncologia dell'ospedale

Un ecografo per il centro nascita del reparto di Ostetricia e due sonde per un ecografo del reparto oncologico saranno donati all'ospedale di Pescara dall'associazione Adricesta onlus.

La consegna sarà eseguita alle ore 11 di sabato 16 settembre.

L'ecografo per il centro nascita deriva dalla raccolta fondi fatta in occasione del 20esimo anno di Babbo Natale carabiniere.

Invece le 2 sonde sono per l'ecografo che la stessa Adricesta donò nel 2021 al reparto oncologico. «Saranno presenti», riferisce la presidente Carla Panzino, «istituzioni e benefattori, che hanno contribuito alla raccolta fondi, in soli 5 mesi, necessari per l'acquisto del suddetto dispositivo medico, necessario alla attività del centro nascita del nosocomio pescarese, il presidio ospedaliero più performante per il numero di parti effettuati ogni anno, di oltre 2.200 unità, confermandolo il centro abruzzese con il più alto numero di nascite. Nell’anno 2022 nel blocco sala parto di Pescara sono stati effettuati 2.128 parti, di cui 1.552 naturali e 576 cesarei (73% naturali e 27% cesarei). Un dato che definisce l’ospedale come punto nascita con un tasso di cesarei in linea con i migliori centri ostetrici d’Italia e che, necessitava di un ecografo dedicato. Infatti da studi in letteratura, emerge con sempre maggiore evidenza che, l’utilizzo dell’ecografia in sala parto è di utile supporto per la gestione di un travaglio ostruito e, fornisce una documentazione dell’andamento del travaglio».