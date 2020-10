Parte il progetto di solidarietà "Dona capelli" per le malate oncologiche abruzzesi

Parte il progetto di solidarietà per le malate oncologiche "Dona Capelli" voluto dall'associazione “I Colori della Vita” in collaborazione con Cna Abruzzo e “Mondial Hair”, che prevede la possibilità per le donne abruzzesi di donare i propri capelli alle pazienti oncologiche, grazie alla collaborazione dei parrucchieri aderenti alla Cna regionale, che conta oltre 500 operatori su tutto il territorio. I capelli saranno utilizzati per produrre, gratuitamente da parte dei professionisti, delle parrucche che poi saranno donate alle pazienti. La presidente dell'associazione Zulli:

La nostra associazione lavora da anni nel campo dell’assistenza alle pazienti oncologiche: grazie a un team composto da varie figure, che vanno dagli psicologi alle estetiste, dai parrucchieri agli artisti, cerchiamo di offrire un sostegno concreto a chi soffre. E crediamo che questa iniziativa muova proprio in quella direzione

Inoltre, a breve potrebbe essere sbloccata anche la possibilità che la Regione possa intervenire con un sostegno economico per finanziare l'acquisto delle parrucche, come ha fatto capire l'assessore Verì che ha partecipato alla presentazione specificando:

