Don Antonio D'Antonio, parroco della Regina della Pace, festeggia 50 anni di sacerdozio

Don Antonio D'Antonio, parroco della Beata Vergine Maria Regina della Pace, si appresta a festeggiare un traguardo decisamente prestigioso: i 50 anni di sacerdozio. E, per celebrare adeguatamente questo risultato religioso che è stato anche una scelta di vita, venerdì 25 agosto alle ore 19 si terrà nella chiesa di via Raffaello una speciale messa che verrà officiata dall'arcivescovo della diocesi di Pescara-Penne, Tommaso Valentinetti.

Come si legge sui canali social della Regina della Pace, "il parroco Don Antonio ringrazierà Dio per questa ricorrenza così importante alla presenza di Sua Eccellenza il Vescovo Monsignor Tommaso Valentinetti".

La Regina della Pace, situata alle spalle della galleria Muzii, è sempre stata particolarmente attiva nel promuovere incontri di aggregazione allo scopo di creare un gruppo di fedeli che si ritrovino in armonia anche solo per il semplice piacere di stare insieme. Si pensi, ad esempio, ai pranzi organizzati nei locali adiacenti alla chiesa o, più di recente, alla biciclettata che da ben tredici edizioni consente di trascorrere una giornata in bici all'insegna dello spirito di comunità. Valori che Don Antonio ha sempre promosso e che domani pomeriggio ribadirà per condividere la sua gioia con tutti i parrocchiani.