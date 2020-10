Docente positiva all'Alberghiero di Pescara: due classi in isolamento fiduciario

Una docente di sostegno, che ha prestato servizio per poche ore all'interno dell'istituto alberghiero di Pescara, è risultata positiva al Covid. Lo ha fatto sapere la dirigente scolastica Di Pietro, aggiungendo che il plesso interessato è quello di via Italica e che due classi dell'istituto sono già state messe in isolamento domiciliare fiduciario.

La dirigente aggiunge che il protocollo delle misure messo a punto all'Alberghiero sta funzionando senza sbavature, con i ragazzi ed i sei professori che hanno avuto un potenziale contatto diretto con la docente positiva che fino a venerdì 23 ottobre dovranno rispettare la misura, mentre le due aule sono già state sanificate e messe a disposizione per il proseguo dell'attività didattica di altri docenti che proseguiranno le lezioni online.

Ora continueremo a seguire l’evolversi della situazione, con l’augurio di poter riprendere al più presto le lezioni in presenza nelle due classi in isolamento domiciliare perché la formazione si alimenta anche della relazione tra docente e studente e tra studenti stessi, e perché i nostri ragazzi hanno già vissuto troppo a lungo l’interruzione dei rapporti sociali e la perdita di contatto con i luoghi e con le abitudini, ovvero con la normalità.

Intanto la vita a scuola procedere tranquillamente e nel rigido e rigoroso rispetto delle normative anti-Covid: stamane, durante un sopralluogo inatteso nella sala dell’Officina del Gusto, ho verificato personalmente il categorico mantenimento del distanziamento sociale anche durante le lezioni di enogastronomia, con i docenti che sono stati bravissimi nell’organizzare il lavoro degli studenti tutti posizionati a un metro di distanza l’uno dall’altro e comunque impegnati ad apprendere le nozioni di sala.