Il dj pescarese Giammarco Orsini debutta a Berlino nel tempio mondiale della techno

Il giovane deejay pescarese Giammarco Orsini, 34 anni, si appresta a esordire al Berghain di Berlino, il celebre tempio della musica elettronica mondiale. La carriera di Orsini è iniziata nei tantissimi anni in cui è stato dj nel club di Pescara Zu:bar. In quegli anni d'oro Pescara era una delle capitali indiscusse del clubbing europeo, con Zu:Bar e Tipografia a definire il panorama notturno.

Con il suo concetto centrale di "connessione", Giammarco Orsini trasforma il deejaying in un'arte che va oltre la semplice selezione musicale. Da appassionato collezionista, Orsini attinge al suo vasto archivio musicale, creando una chimica che si distingue per la sua freschezza e, al contempo, la sua familiarità nostalgica.

“Nonostante la chiusura di club di straordinario valore come Zu:Bar e Tipografia”, commenta l’ex assessore alla cultura Giovanni Di Iacovo, sostenitore di questi mondi, “ciò che è stato seminato in quegli anni a Pescara continua a germogliare nella scena clubbing europea”. Per il fondatore di Zu:Bar, Eugenio Laurenzi, “Giammarco Orsini ne incarna il contributo straordinario. Il suo percorso, plasmato nelle sale di Pescara, ha gettato le basi per una carriera internazionale di successo”.

Oggi Orsini è una presenza costante nei luoghi iconici della scena, come il Club Der Visionäre e il Watergate in Germania, durante il Sonar Off a Barcellona, l'Ade ad Amsterdam, e in eventi come le feste Resolute o Un_Mute negli Stati Uniti. Tra i suoi lavori più significativi figurano "The Experience Ep" (2020) e "Yearning for Cobalt" (2023). Giammarco però non dimentica la sua città: tornerà a suonare a Pescara il 23 dicembre, al Club Zero11.