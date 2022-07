Niente bevande in vetro o lattina alla festa di Sant'Andrea, l'ordinanza del sindaco Masci

Bevande in vetro e in lattina vietate durante le 4 serate della festa di Sant'Andrea che si svolgerà a Pescara da venerdì 29 luglio a lunedì 1 agosto.

A firmare l'ordinanza che vieta la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e/o lattina è stato il sindaco Carlo Masci.

Il primo cittadino ha infatti recepito la richiesta con la quale la questura, al fine di prevenire il verificarsi di situazioni pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché tutelare l'incolumità fisica del personale operante chiedeva di predisporre apposito provvedimento.

Il divieto sarà in vigore dalle ore 18 alle 2 delle 4 giornate nelle quali verrà festeggiato Sant'Andrea e interesserà le attività che esercitano la vendita

per asporto e somministrazione di alimenti e bevande nel quadrilatero compreso tra: lungomare Matteotti, a partire dall’intersezione con via Trilussa; via Paolucci; piazza Duca D’Aosta; via Venezia; via N. Fabrizii; via Trilussa. Dunque questo quanto prevede, nel dettaglio, l'ordinanza del sindaco: divieto assoluto di vendita per asporto e somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie o contenitori di vetro e/o in lattine; divieto assoluto di abbandono in luogo pubblico di contenitori di vetro e/o lattine; nel quadrilatero compreso tra: lungomare Matteotti, a partire dall’intersezione con via Trilussa; via Paolucci; piazza Duca D’Aosta; via Venezia; via N. Fabrizii; via Trilussa