Partono i lavori per il rifacimento dei marciapiedi della Riviera nord: scatta il divieto di sosta e fermata

Per una settimana e precisamente dal 10 al 16 luglio, sarà vietato parcheggiare o sostare così come transitare a piedi sul lato monte del tratto della Riviera nord che va dallo stabilimento balneare il moro al confine con Montesilvano per consentire i lavori di sistemazione dei marciapiedi. Per i mezzi prevista la rimozione forzata. È quanto prevede l'ordinanza a firma del dirigente del settore Mobilità Giuliano Rossi.

Il divieto è in vigore h24, ma sarà comunque garantito ai residenti il rientro nelle proprie abitazioni tramite la realizzazione di un corridoio di transitabilità pedonale a carico della ditta incaricata di effettuare l'intervento.