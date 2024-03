Divieti di sosta, fermata e di transito nelle vie limitrofe a piazza Salotto nel giorno in cui la premier Giorgia Meloni e i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini saranno sul palco per sostenere il presidente uscente di Fratelli d'Italia Marco Marsilio a cinque giorni dalle elezioni regionali del 10 marzo.

Scattano i divieti in centro per il comizio in piazza Salotto di Meloni, Tajani e Salvini