Divieti e senso unico alternato per due mesi in via Luisa D'Annunzio per i lavori del Comune

A partire dalla giornata di oggi 21 aprile scattano le modifiche alla viabilità e i divieti in via Luisa D'Annunzio per l'avvio del cantiere dell'amministrazione comunale per il rifacimento del manto stradale e delle pavimentazioni dei marciapiedi. Firmata l'ordinanza che prevede a partire dal 21 aprile fino al 19 giugno o comunque fino alla conclusione dei lavori, l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su entrambi i lati di viale Luisa D’Annunzio, nonché l’istituzione del senso unico alternato regolato con impianto semaforico e con l'ausilio di due operai della ditta C.A Group che si è aggiudicata l'appalto.

Il senso unico alternato sarà modificato in base all'avanzamento del cantiere, mentre saranno garantiti dall'impresa ai residenti gli accessi alle rispettive proprietà con apposite misure di sicurezza come corridoi transitabili mobili pedonali e riaperture progressive della strada. Ricordiamo che proprio il cantiere in via Luisa D'Annunzio era stato oggetto di critiche da parte del consigliere comunale del Pd Piero Giampietro che aveva criticato i ritardi per l'avvio dei lavori accumulati dall'amministrazione comunale, evidenziando come l'intervento stradale sarebbe dovuto partire già lo scorso 31 marzo.