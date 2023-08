Ripulita da Ambiente spa la discarica davanti al cimitero dei Colli [FOTO]

È stata ripulita la discarica di rifiuti che si era formata nei pressi del cimitero di Pescara Colli.

Era stato segnalato un cumulo di immondizia contenente materiali di vario genere.

«Siamo intervenuti immediatamente stamane per ripristinare le condizioni di igiene urbana nella zona segnalata», fa sapere il presidente di Ambiente spa, Ricardo Chiavaroli, «ci scusiamo per il ritardo ma come potete comprendere, in queste ore, nonostante il nostro lavoro ordinario, abbiamo dovuto affrontare anche altre emergenze dovute a comportamenti incivili e illegali di conferimento rifiuti da parte di alcune persone e operatori commerciali. Ringraziamo tuttavia i cittadini per la segnalazione e per la collaborazione».